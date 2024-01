Inter-Juventus, Orsato non arbitrerà il Derby d'Italia: il motivo e la possibile designazione

Domenica 4 febbraio alle 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano, va in scena il derby d'Italia, Inter contro Juventus. Una sfida che può essere chiave per la lotta scudetto, con i nerazzurri attualmente avanti in classifica, con un punto di vantaggio sugli uomini di Allegri e una partita da recuperare (contro l'Atalanta, il 28 febbraio alle 20.45). Il fischietto del big match verrà scelto nella giornata di oggi, ma possiamo già escludere dalla lotta almeno un grande direttore di gara italiano.



NO ORSATO - Stando a Il Corriere dello Sport, non sarà Daniele Orsato ad arbitrare il big match tra Juventus e Inter di domenica sera a San Siro. Il motivo è legato alle polemiche - mai davvero sopite - relative alla mancata espulsione di Miralem Pjanic nel Derby d'Italia risalente a ormai cinque anni fa, diretto appunto dal fischietto della sezione di Schio.



CHI ARBITRA – Sembra, dunque, essere una sfida tra Fabio Maresca, che è stato a riposo in occasione del 22° turno di campionato, Marco Guida, che è stato Var in Milan-Bologna e Avar di Cagliari-Torino, e Maurizio Mariani, che nel weekend è stato impegnato in serie B ad arbitrare Pisa-Spezia. Il designatore Rocchi è chiamato a sciogliere le riserve.