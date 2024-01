Inter-Juventus, Rocchi pensa già alla designazione arbitrale: tre candidati, non arbitrano in questa giornata

Redazione CM

Manca ancora una giornata di campionato, tra l'altro non banale dal punto di vista degli accoppiamenti, ma il duello scudetto fra Inter e Juventus, inevitabilmente, si sta già concentrando sul prossimo 4 febbraio 2024 quando a San Siro (calcio d'inizio alle 20.45 e diretta su Dazn) ci sarà il derby d'Italia che metterà di fronte i nerazzurri di Simone Inzaghi e i bianconeri di Massimiliano Allegri. Attenzione massima da parte di tutti i componenti delle due società, fra possibili assenti, infortuni e squalifiche, ma anche e soprattutto da parte dei dirigenti e dei vertici di coloro che da sempre rappresentano la terza squadra in campo, quella degli arbitri.



LA SVOLTA DOPO LE POLEMICHE - Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi nelle scelte fatte per il 22esimo turno ha già inevitabilmente tracciato una linea su chi potrà essere il fischietto designato. Dopo le innumerevoli polemiche su e attorno ai suoi "ragazzi" l'Aia ha fatto muro, si è stretta attorno ai suoi top e ha cambiato l'indirizzo delle designazioni. "Domenica andate in campo con la cattiveria e mangiate l’erba, chi tira indietro la gamba di un centimetro sta a casa, chi ha fame, voglia e grinta uscirà ogni domenica, a nastro" sono le frasi riportate dal Corriere dello Sport che ha detto Rocchi agli arbitri scelti per questa giornata con un'indicazione chiara su chi verrà scelto d'ora in poi per le partite che riguarderanno le big in lotta: arbitri in forma, affidabili e strutturati nel gestire i rapporti coi calciatori, e con almeno 40 partite arbitrate in Serie A.



CHI PER INTER-JUVE? - E allora, anche guardando coloro che non scenderanno in campo e che al massimo sono stati designati come Var o Avar per le partite di questo weekend. La scelta dovrebbe quindi ricadere su Fabio Maresca della sezione di Napoli (completamente a riposo in questa giornata), Marco Guida della sezione di Torre Annunziata (sarà VAR in Milan-Bologna e AVAR di Cagliari Torino) oppure su Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (dirigerà, Pisa-Spezia in Serie B). Una chance, anche se indietro nelle gerarchie, potrebbe avercela Daniele Doveri della sezione di Roma 1 che, curiosità, in questa giornata sarà il Var di Juve-Empoli e l'Avar di Fiorentina-Inter.