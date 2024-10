Inter-Juventus, una partita che resterà nella storia: ma gli scudetti si vincono con le difese. E intanto Conte gode

Sandro Sabatini

17 minuti fa

8

Spettacolo, gol, emozioni, capovolgimenti di fronte e di risultato. Tutto molto bello? Sì, vero, ma questo l'avete già sentito dire da tutti. Io però voglio proporre qualcosa di diverso, di alternativo. Voglio proporre una piccola riflessione. Sapete qual è l'allenatore più contento stasera? Non Inzaghi, non Thiago Motta, ma Antonio Conte. Inter-Juventus è stata una partita piena di emozioni, ma anche piena di errori in difesa, che possono far felice l'allenatore del Napoli.



Il Napoli allunga in classifica e ha un vantaggio che inizia essere interessante. Ora Conte, che è atteso da tre partite importanti, significative, questa sera ha visto due squadre che si sono affrontate a viso aperto.







Alla fine è arrivato un pareggio bello, da ricordare, da raccontare, ma lo insegna lo stesso Conte, la stessa Inter e la Juventus di Motta delle prime giornate: gli scudetti si vincono con le difese.