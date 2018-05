Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, l'esterno francese, Yann Karamoh



“Non sono più lo stesso giocatore di quando ero al Caen, adesso sono cambiato sia in campo che fuori. Ho altre prospettive, sono più disciplinato. È un cambiamento poitivo per me stesso. Qui all'Inter ci sono tanti giocatori importanti, conosciuti in tutto il mondo, è difficile per me, la gente non se ne accorge del lavoro tattico che viene svolto in Italia. Quando sono stato chiamato, ho fatto quello che potevo. La prossima annata sarà importante: giocheremo campionato, Coppa Italia e Champions, spero di fare qualcosa di Importante anche con l’Under 21. Non vedo l’ora di ricominciare”.