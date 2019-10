Nella agrodolce serata (per i tifosi interisti) di San Siro si è messo in mostra Yann Karamoh che, con il più classico dei gol dell'ex, ha siglato il gol dell'1-1 e servito l'assist a Gervinho per il vantaggio del Parma. Al momento non si può ancora dire che sia un rimpianto per l'Inter ma, come suggerisce Tuttosport, la partita del Meazza è un enorme biglietto da visita per un possibile ritorno in neroazzurro.