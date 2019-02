Keita Balde continua a lavorare per recuperare dall'infortunio. L'attaccante senegalese dell'Inter ha svolto nella giornata di ieri quasi tutta la seduta con il gruppo di calciatori non impegnati nella trasferta di Vienna contro il Rapid. Al momento, non è ancora possibile stabilire se farà parte della lista dei convocati per la sfida contro la Sampdoria.