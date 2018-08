Secondo Sky Sport, Spalletti ha lavorato alla Pinetina e sembra convinto di puntare dal primo minuto su Politano a destra. Un altro sicuro del posto da titolare nella gara contro il Sassuolo è Asamoah che è stato provato sia a sinistra da difensore sia un po’ più avanti data l’assenza di Perisic. L’ex Juve potrebbe giocare anche a centrocampo quindi il ruolo è semmai il dubbio, ma non la sua presenza. Per la sinistra c’è anche Keita che è arrivato ad Appiano, è tornato da Monaco dove era andato per questioni di visto, e si sta allenando con una seduta personalizzata.