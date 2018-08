ha chiuso un altro importantissimo colpo di mercato in una sessione estiva che ha già portato alla corte digiocatori di primissimo calibro come Nainggolan, de Vrij, Vrsaljko e Lautaro Martinez oltre a giocatori ampiamente funzionali come Asamoah e Politano.sarà la prossima tessere di un puzzle già importante e che potrebbe essere completata dal sogno, trattativa ancora viva anche se ai limiti dell'impossibile.Un'operazione già chiusa quella fracon gli ultimi contatti approfonditi nella serata di ieri che hanno regalato un accordo praticamente totale fra le parti e una fumata bianca che ora è attesa entro l'inizio di settimana.se sarà o meno inserito in un'operazione parallela che porterà a uno scambio di prestiti o se il suo nome resterà comunque legato alla società nerazzurra.Keita, che non è stato convocato dal Monaco per la prima partita stagionale è pronto a tornare in Italia e già nei primi giorni della prossima settimana è atteso a Milano. L'operazione fra Inter e Monaco, come vi abbiamo svelato ieri () si chiuderà sulla base di un