Serata da ex per Keita Baldé Diao, che con la sua Inter affronta la Lazio. Ecco le parole dell'attaccante senegalese a Inter TV nel prepartita: "Conosco molto bene la Lazio, fa piacere tornare ma ora difendo i colori dell'Inter e sono concentrato per vincere. Non vogliamo rallentare, abbiamo creato una mentalit​​​​​​à per restare in alto. Lazio in difficoltà con le big? Noi daremo tutto, oggi è una partita da vincere per mantenere i nostri obiettivi, c'è tanta concentrazione e voglia per portare a casa i tre punti".