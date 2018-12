La Gazzetta dello Sport parla di Keita Balde e spiega come il nerazzurro, che ha legato in fretta con tutto il gruppo, abbia un punto scoperto che i compagni si divertono a solleticare.



“Keita ha scelto Milano, sul piatto aveva altre vie d’uscita da Montecarlo – Napoli, Londra – e ora non vuole perdersi in altri giri di ruota. Ad Appiano ne aspettavano l’esplosione da un momento all’altro, ma le condizioni fisiche disastrose con cui si era presentato ad agosto – non per colpe sue, ma perché finito ai margini del Monaco post Mondiale – gli hanno vietato una partenza sprint. L’attaccante non ci ha messo molto a legare con il resto del gruppo. Con Nainggolan parla in romanesco, ma il link più forte ce l’ha con D’Ambrosio che chiama «frate», al posto del solito «bro». Pare vada su tutte le furie se qualcuno lo prende in giro per come si veste. All’Inter ha portato una dote gol che Spalletti faticava a trovare negli altri: quattro reti in 36 giorni sono il segnale di un cambio di marcia pesantissimo, dopo un inizio traballante”.