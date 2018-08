Tutto fatto, l'Inter si prepara ad abbracciare Keita Baldé Diao. Dopo l'accordo trovato nella giornata di venerdì con il Monaco, per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, l'attaccante senegalese si prepara a compiere i suoi primi passi nel mondo nerazzurro.



19.30 DOMANI LE VISITE - Per domattina sono in programma le visite mediche di Keita, che nella serata di oggi dovrebbe raggiungere Milano.