Keita Baldé si avvicina al rientro in campo. Come riporta Sky Sport, oggi l'attaccante dell'Inter ha svolto la prima parte dell'allenamento coi compagni di squadra, per poi concludere con un lavoro personalizzato. Tra domani e mercoledì si capirà se l'ex Lazio e Monaco tornerà disponibile per la sfida contro l'Eintracht Francoforte di giovedì.