A DAZN dopo Sampdoria-Inter è intervenuto l’attaccante nerazzurro Keita Balde Diao: “Abbiamo dimostrato oggi di poter vincere partite difficili come questa. Sapevamo che sarebbe stato difficile, venivamo con entusiasmo dopo la gara contro il Tottenham. Nessuno ci regala nulla, dobbiamo essere uniti e compatti per vincere tutte le gare in Serie A. Spalletti? Lui è così, lo esprime così. L’importante è che abbiamo vinto la partita, abbiamo lavorato sodo tutti e dobbiamo continuare su questa via”.