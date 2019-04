Quattro partite, poi il grande punto interrogativo per Keita Baldé: sarà game over con l'Inter o l'avventura in nerazzurro proseguirà? Complici infortuni e la ritrovata efficacia di Perisic unita a quella di Politano sulle corsie esterne, l'attaccante senegalese ha trovato sempre meno spazio nell'ultimo mese: mai titolare ad aprile, 49' giocati complessivamente in quattro gare (Genoa, Atalanta, Frosinone, Roma) e panchina per l'intero match con la Juventus. Spalletti non lo vede e il riscatto al termine del prestito sembra sempre più complicato: Ausilio e Marotta hanno le idee chiare, non c'è l'intenzione di versare al Monaco i 34 milioni di euro pattuiti per l'opzione di acquisto a titolo definitivo, una cifra che peserebbe in maniera importante sulle casse dell'Inter. Tuttavia non è ancora detta l'ultima parola.



RISPUNTA CANDREVA - Se non c'è la volontà di spendere 34 milioni, c'è quella di trovare un'altra soluzione che permetta di trattenere a Milano Keita: il giocatore ha manifestato il desiderio di restare e il recente passaggio nella scuderia di Federico Pastorello, agente che proprio a Montecarlo ha la sua base operativa, può aiutare l'Inter nell'ardua missione di strappare uno sconto al club del Principato. Resta al vaglio l'ipotesi di inserire una contropartita tecnica nell'operazione, con Miranda profilo gradito al Monaco, ma non è l'unico nome: rispunta il nome di Antonio Candreva, anche lui assistito da Pastorello, già a gennaio aveva avuto la possibilità di lasciare i nerazzurri, al termine del campionato potrebbe diventare la chiave per la trattativa con il Monaco. Ultime settimane d'attesa, Keita aspetta e l'Inter studia le prossime mosse: non è ancora detta l'ultima parola sul riscatto. @Albri_Fede90