Buone notizie dall'infermeria per Luciano Spalletti. Keita Baldé è tornato a toccare il pallone: secondo Tuttosport, l'obiettivo è averlo a disposizione per la gara di ritorno degli ottavi di Europa League dell'Inter contro l'Eintracht Francoforte. L'ex Lazio è fermo dal 29 dicembre scorso, quando decise la gara contro l'Empoli, e ha rimediato una distrazione al bicipite femorale in allenamento a metà gennaio.