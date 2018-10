Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l'ex Lazio, Keita Baldé, parla della sfida dell'Olimpico.



“Conosco molto bene la Lazio e fa molto piacere tornare qui, anche se adesso difendo i colori dell’inter e sono concentrato su questa partita per vincerla. L’Inter non vuole rallentare, vuole stare lì su. Abbiamo costruito una squadra e una mentalità per stare lì su e ci vogliamo rimanere, per questo daremo tutto, quella di oggi è una partita da vincere assolutamente”.