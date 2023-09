Davy Klaassen è un nuovo giocatore dell'Inter, arriva dall'Ajax e rinforzerà il centrocampo della squadra di Inzaghi. Ecco le prime parole dell'olandese ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Sono un giocatore completo che può aiutare la squadra, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Sono qui perché voglio vincere tanti trofei. Mi aspetto di divertirmi. È un campionato difficile quello italiano e ho sentito molti racconti positivi da parte di alcuni ex compagni di squadra. Non vedo l'ora di iniziare a giocare. A volte bisogna cambiare ambiente. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e di centrare nuovi successi con l'Inter".