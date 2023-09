Così si dice ciliegina sulla torta in olandese e quale epiteto migliore per Dany, l’ultimo acquistoarrivato sul suono della sirena del calciomercato. A fari spenti, a costo zero, l’expunta a impensierire le solide gerarchie dia partire dalla gara casalinga con la- Il centrocampista ci sarà. Come l’altro neofita nerazzurro – Benjamin– siederà in panchina di fianco al tecnico piacentino e a pochi metri dal rivale Italiano. Sarà una prima volta per lui da padrone di casa adopo le prime sgambate ad Appiano. Da quanto trapela dal Suning Center i due hanno subito convinto staff e compagni e prenotano ruoli tutt’altro che da comprimari. Ma se per Pavard, l’investimento parla per sé, per Klaassen invece il discorso è ben diverso.- Che sia un giocatore di livello e si possa calare alla perfezione nello stile di gioco interista è un fatto assodato, che lo potesse fare con tale rapidità invece è stata una piacevole scoperta per chi vive la vita nerazzurra a 360°. Come scrive il Corriere dello Sport, sono bastati pochi allenamenti per dimostrare “e una facilità nelche potrebbe risultare molto utile nelle partite difficili da sbloccare”. La candidatura di Klaassen per uno spezzone contro la Fiorentina è già lanciata. D’altrondeè affaticato emalconcio ma pronto per giocare. Lui invece sta benissimo. Ha preso quel posto che era stato riservato ae che solo le follie del calciomercato hanno reso nuovamente vacante. Pavard con ogni probabilità vedrà partire oggi il suo contachilometri in nerazzurro,- Klaassen però, a 30 anni, ne ha viste tante tra patria e Inghilterra: sa di partire in ritardo ma di poter compiere un primo sorpasso suche poteva anche partire in sede di mercato. Davy sarà utilizzato prettamente dama, come il calcio totale insegna, non si fa problemi ad adattarsi in tutte le posizioni della mediana e ha fatto intendere di preferire giostrare nellaindistintamente e, pian piano, prendersi sempre più spazio. Ci proverà da stasera Klaassen e i 70mila di San Siro sono già pronti a godersi un nuovo olandese volante.