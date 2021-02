Intervistato da Espn, l’ex attaccante dell’Inter, Jurgen Klinsmann, ha parlato di Romelu Lukaku.



“Oggi Lukaku è tra i migliori 5 attaccanti al mondo, ha uno stile molto particolare, non è elegante come Lewandowski e non ha neanche lo stile di Ibrahimovic, ma ha una forza sua. Contro la Lazio ha fatto vedere di essere velocissimo e di giocare per i compagni, torna e aiuta in difesa. Deve essere orgoglio di quello che sta facendo, sarebbe fantastico se facesse altri 10 gol nelle partite che mancano”.