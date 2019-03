Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell'Inter, parla al Corriere della Sera, dicendo la sua su San Siro: "Mi spiace per San Siro, mi spiace molto, ma bisogna attrezzarsi per il futuro. Le tre stagioni all’Inter mi sono rimaste nel cuore, come l’Italia e infatti sono tornato per giocare con la Sampdoria. Da voi ho trovato tante persone speciali e ancora adesso, dopo 20 anni, i legami sono forti. Quando ho lasciato Stoccarda per Milano mi si è aperto un mondo".