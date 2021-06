In occasione del lancio di I M Together, il difensore dell'Inter, Aleksander Kolarov, ha espresso la propria opinione sullo scudetto vinto.



"La stagione è stata lunga, ma la consapevolezza di essere forti è arrivata contro la Juve, la squadra da battere. In quella partita li abbiamo schiacciati, da lì è scattato qualcosa dentro di noi e sapevamo che lo scudetto sarebbe stato solo questione di tempo".