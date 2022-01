L’Inter per adesso ha bloccato il trasferimento di Sensi alla Sampdoria ma non è l’unica notizia di giornata. Da viale della Liberazione, infatti, si aspettano un’altra novità da qui a fine mese e riguarda un calciatore attualmente a disposizione di Simone Inzaghi. Parliamo di Alexander Kolarov, con cui c’è un dialogo costante e quotidiano, anche perché il serbo è anche uomo di fiducia di Simone Inzaghi.



ADDIO A GENNAIO - L’ex Lazio non ha ancora comunicato una scelta netta ma stando a quanto filtra da Appiano Gentile, in questo momento sarebbe seriamente intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo già a gennaio . Questo il messaggio recapitato all’Inter, anche se non si tratta ancora di una scelta definitiva ma di un’opzione preferita. C’è ancora qualche giorno per pensarci, per lui non mancherà la proposta di Inzaghi, pronto ad offrirgli un posto nel proprio staff.