. O forse progetti, ma aspettando notizie fresche e certe sul futuro della società e quindi sull'eventuale budget a disposizione per la prossima estaterimangono quelle, le idee su ciò che può servire a questa squadra per proseguire il percorso di crescita che sta portando la rosa a disposizione dia lottare per lo scudetto e a sognarne la vincita in questa annata. Idee che partono dall'analisi dell'attuale organico in cui, come già più volte sottolineato dallo stesso tecnico salentino,L'idea più forte, ormai da circa un anno, è proprio questa:alle sue. Conte è arrivato perfino a sottolineare che l'unico in grado di fare le veci di Brozovic può essere Barella salvo poi riscoprire le qualità di Eriksen in emergenza.- L'idea è quindi ben chiara: un centrocampista centrale, possibilmente giovane, da far crescere all'ombra di Brozovic.dal punto di vista economico anche se, soprattutto dall'estero, c'è chi, almeno a parole, tramite le parole del suo agente. Si tratta di, centrocampista classe '98 in scadenza di contratto 30 giugno 2023a fine stagione., tra l'altro ha ben figurato anche nella doppia sfida di Europa League contro il Napoli in questa stagione. Un profilo, non l'unico, che l'Inter sta seguendo. L'Idea c'è, cosa farà Sunig?