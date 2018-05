La sfida dell'Olimpico di domenica sera contro la Lazio sarà come una finale per l'Inter e potrebbe cambiare gran parte del prossimo mercato nerazzurro. La qualificazione alla prossima Champions League porterebbe infatti incassi importanti per il club nerazzurro che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport potrebbe dare il via a colpi importanti soprattutto a centrocampo.



KOVACIC O GUNDOGAN? - Dopo i contatti già avviati per Mateo Kovacic, per cui c'è comunque la concorrenza anche della Juventus, il club nerazzurro ha messo nel mirino anche Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco di origine turca è sotto contratto con il Manchester City che, però, valuta almeno 40 milioni il suo cartellino. Un'operazione tutt'altro che semplice e che, al momento, resta soltanto un'idea.