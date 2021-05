Nell'intervista pubblicata da metro.co.uk, l'ex centrocampista dell'Inter, oggi al Chelsea, Mateo Kovacic, paragona Thiago Silva ad Javier Zanetti, suo ex compagno in nerazzurro.



“Quando giocavo all’Inter, Zanetti aveva 40 anni, era più grande di Thiago Silva, ma sono molto simili. Giocano palla al piede con grande tranquillità, Thiago in difesa ancora di più. La Champions? Per la carriera che ha fatto, Thiago la meriterebbe e spero che potremmo fargli un grande regalo”