L'Inter è al lavoro per vestire di nerazzurro Marash Kumbulla, difensore centrale del Verona. E, come scrive FcInternews.it, gli scaligeri sono pronti ad accettare contropartite tecniche per il 2000 albanese: i due preferiti sono Lorenzo Pirola, difensore, e Sebastiano Esposito, attaccante, entrambi classe 2002.