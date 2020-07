L'Inter controsorpassa la Lazio per Marash Kumbulla. Come scrive Tuttosport, i nerazzurri hanno il sì del giocatore, con un contratto fino al 2025, e parla con il Verona per quanto riguarda la valutazione: gli scaligeri chiedono 30 milioni, Marotta è pronta a inserire anche i cartellini di Salcedo, lasciandolo in gialloblù un'altra stagione, e Dimarco.