Secondo La Gazzetta dello Sport, l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, sta già pensando a come reinvestire parte dell'incasso ottenuto da Mauro Icardi che sarà venduto al PSG per 57 milioni (bonus compresi). "Il nome in cima alla lista è quello di Sandro Tonali, l'Inter lo vuole e si è già attivata: Marotta vuole portarlo a Conte e l'obiettivo è lui", si legge.