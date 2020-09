Non si fermerà ad Arturo Vidal il mercato dell'Inter. La dirigenza nerazzurra sta preparando un'altra manovra per la difesa: una volta andato via Candreva (la Sampdoria spinge), l'Inter potrà chiudere l'arrivo di Matteo Darmian dal Parma per circa 2,5 milioni come da patti stabiliti un anno fa.