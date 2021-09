Dopo la partenza di Lukaku, l'Inter è Lautaro dipendente. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il Toro non è il giocatore di Inzaghi con più reti all’attivo. Ma è di sicuro l’attaccante che maggiormente orienta le sorti nerazzurre. Magari è uno step fisiologico, ma l’Inter è passata dall’essere Lukaku dipendente ad appoggiarsi in maniera notevole all’estro del suo numero 10. Non si legge solo con i numeri, l’Inter ha vinto partite anche senza i gol di Lautaro, leggi Firenze. Ma è assai più facile che accada in Italia che in Europa, dove il livello si alza: se in Champions non decolla l’argentino, anche in termini di prestazione, l’Inter resta a secco di successi”.