Gli agenti di Emerson Royal si sono presentati in sede per parlare con l'Inter ma l'operazione, visti i costi, rimane molto complessa per l'Inter. Questo è quanto afferma Sky, che svela come il Barcellona dovrebbe corrispondere circa 9 milioni al Betis. Cifra che obbligherebbe i catalani a cedere il calciatore per non meno di 25 milioni di euro.