Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, parla a FcInter1908.it del futuro dell'esterno marocchino: "Non c'è una trattativa in corso con il Psg, al momento non c'è nulla. Non abbiamo nessun accordo con il club francese per l'ingaggio. Sta bene all'Inter. Ottimista sulla sua permanenza? Momento difficile per tutti...".