L'Inter blinda Alessandro Bastoni. Il difensore italiano classe 1999 è pronto a prolungare il proprio contratto per una stagione in più, dal 2023 a giugno 2024. Con tanto di aumento di stipendio, da 1,5 a circa 4 milioni di euro netti a stagione.



Il suo agente Tullio Tinti ha confermato l'esito positivo della trattativa: "Deve firmare ancora il calciatore, ma l'accordo è stato raggiunto. Vuole restare all'Inter? Sì. Ci sono state offerte per lui? Le offerte ci sono sempre per i grandi calciatori".



Su Ranocchia: "Il suo futuro? Parleranno, prima devono decidere chi sarà il nuovo allenatore. Simone Inzaghi? Non lo so".