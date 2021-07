Alberto Botines, agente fra gli altri anche di Hector Bellerin e Andre Onana, due obiettivi di mercato dell'Inter per la fascia destra e per la porta, è attivissimo in queste ore per provare a trovare un'intesa con Arsenal e Ajax per provare a liberare i due giocatori in prestito con diritto di riscatto o, in ogni caso, a costo quasi nullo per l'Inter.