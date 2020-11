Oggi ha parlato ai microfoni di Radio Crc l’agente del difensore dell’Inter e della Nazionale Italia Danilo D’Ambrosio Vincenzo Pisacane svelando alcuni retroscena di mercato. Queste sono state le sue dichiarazioni:



“D’Ambrosio è un destro, ma a sinistra si adatta molto bene. Per diversi anni c’è stata la possibilità di un suo approdo al Napoli, ma non si è mai concretizzato nulla perché per l’Inter è un calciatore incedibile. Il suo sogno ed il suo desiderio sono quelli di restare a Milano più tempo possibile, è da otto anni che veste la maglia dell’Inter e quindi trovo molto difficile vederlo difendere i colori del Napoli”.