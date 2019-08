L'Inter sta provando a sbloccare la trattativa con la Roma per Edin Dzeko: Silvano Martina, membro dell'entourage del giocatore, è arrivato in questi minuti nella nuova sede del club nerazzurro. Da discutere i dettagli di una trattativa complicata, che va avanti da diverso tempo, con le parti che non hanno ancora trovato l'intesa sulla valutazione del bosniaco.



I DETTAGLI - Dzeko è uno dei grandi obiettivi di mercato dell'Inter, che sta trattando con il giocatore e con i giallorossi da oltre un mese. La richiesta da 20 milioni della Roma, però, è sempre stata un ostacolo, con i nerazzurri che non si sono mai spinti oltre i 15 milioni di euro. L'incontro di oggi è il primo segnale del tentativo dell'Inter di sbloccare l'affare già questa settimana, che può essere quella decisiva per arrivare alla fumata bianca.