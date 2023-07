L'Inter continua a lavorare sul mercato dopo il colpo Frattesi ed è giornata di movimenti nella sede nerazzurra: pochi minuti fa è arrivato l'agente Michelangelo Minieri. Piatto forte il futuro di Giovanni Fabbian, centrocampista di ritorno dopo l'ottima esperienza in prestito alla Reggina e legato ai nerazzurri con un contratto fino al 2026: diverse ipotesi sul tavolo, dal rinnovo alle sirene di mercato fino alla possibilità di essere inserito nell'affare Samardzic con l'Udinese.



HOLM - Fabbian ma non solo, non è escluso che con l'Inter Minieri possa parlare anche di Emil Holm. L'esterno destro dello Spezia, già seguito dalla Juventus, è stato accostato ai nerazzurri nelle ultime ore e potrebbe diventare un'opportunità di mercato per prendere il posto di vice-Dumfries, libero dopo l'addio di Bellanova. La richiesta del club ligure è di 15 milioni di euro, ma lo Spezia non chiude alla possibilità di inserire contropartite tecniche e segue con attenzione alcuni giovani proprio dell'Inter.