Non c'è ancora intesa tra Diego Godin e il Cagliari. Se con l'Inter era tutto risolto con l'accordo su buonuscita e le mensilità da percepire, non è andato altrettanto bene il dialogo con la società sarda. L'incontro di oggi tra l'entourage del 34enne difensore urugiaiano e il Cagliari non ha generato la fumata bianca. Tutt'altro.



C'è ancora distanza e a oggi manca l'accordo, ma la trattativa non è ancora tramontata definitivamente. Nelle prossime ore, infatti, le parti si aggiorneranno nuovamente nel tentativo di limare gli ostacoli che oggi non hanno consentito di arrivare alla firma. Il Cagliari vuole Godin, ma serve ancora uno sforzo da parte del presidente Tommaso Giulini.