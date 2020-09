Kaio Jorge è pronto a sbarcare in Europa. L’agente del gioiellino classe 2002 del Santos, Marcos Vazquez Diaz, ha parlato a FcInter1908.it “Kaio è un “Fenomeno”, senza sminuire e portando rispetto all’originale “Fenomeno”. Inter? Posso dire che la sua carriera proseguirà in Europa. Abbiamo tante richieste da Germania, Italia e Spagna. Ora dobbiamo scegliere la migliore destinazione per lui".