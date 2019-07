Il futuro diè in continuo divenire, ma non sarà, almeno per la prossima stagione,Oggi presso la nuova sede nerazzurra l'agente del giocatore, Oscar Damiani, si è presentato per incontrare il ds Ausilio e fare il punto sulla trattativa con il Parma, destinato ad essere il suo prossimo club.Un'operazione che non si è ancora sbloccata, ma che potrebbe vedere la fumata bianca definitiva nelle prossime 48 ore. Il giocatore è fiducioso, così come il suo entourage, ma non c'è ancora l'accordo giusto sulla formula con il Parma.