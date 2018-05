Oscar Damiani, agente di Yann Karamoh, esterno offensivo dell'Inter, parla a fcinternews.it della stagione del giovane francese: "Voto alla stagione? Senza dubbio un 7 pieno, anche un 7+. Pur non avendo giocato molto, quando è entrato o è partito titolare, ha dato un buonissimo contributo. Anche nell'ultima partita a Roma, nell'ultima mezz'ora, è stato determinante per la vittoria dei nerazzurri. E' un ragazzo che può ancora migliorare con un allenatore come Luciano Spalletti che si occupa di lui, standogli vicino e credendo nelle sue qualità. Futuro? Ci sono diverse squadre interessate a Karamoh, ma la società non ha intenzione di privarsi di un ragazzo che può dare ancora molto alla squadra. Gl interisti già lo amano. E quest'affetto se l'è guadagnato".