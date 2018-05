Carlos Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha parlato a La Oral Deportiva della possibilità per il calciatore di restate fino a dicembre al Racing per giocare la Copa Libertadores: "È impossibile, per me. Ne abbiamo parlato con Zanetti, ma ci ha detto che l'allenatore lo vuole a disposizione il prima possibile per provarlo con Icardi".