Il futuro di Lautaro Martinez sul tavolo dei dirigenti dell'Inter che si apprestano a vivere una giornata che sarà fondamentale per le mosse di mercato del club che passeranno anche dalla conferma, o meno, del Toro al centro dell'attacco.



17.15 In queste ore l'agente del giocatore è arrivato presso la sede della società nerazzurra e restano principalmente due gli scenari possibili.



OFFERTE SPAGNOLE - Sia per il Barcellona che per il Real Madrid, secondo una norma imposta dalla Liga in Spagna per poter presentare un'offerta all'Inter servirà prima di tutto accumulare un forte tesoretto attraverso le cessioni. Solo una parte della cifra incassata, infatti, potrà essere reinvestita sul mercato.



RINNOVO - L'Inter è sostanzialmente serena sul futuro dell'attaccante argentino e l'incontro di oggi servirà, in caso di mancate offerte, a porre le basi per un rinnovo di contratto annunciato e mai realmente trattato e che porterebbe Lautaro ad incrementare e non di poco il suo ingaggio in nerazzurro.