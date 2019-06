Federico Pastorello, agente tra gli altri dell'attaccante del Manchester United Romelu Lukaku, apre all'Inter. Al termine del summit nella nuova sede nerazzurra di Viale della Liberazione, nel corso del quale si è fatto il punto anche sul futuro del giovane attaccante Edoardo Vergani (che rientrerà nell'operazione Sensi col Sassuolo), il noto agente Fifa ha dichiarato: “Lukaku un sogno impossibile per l'Inter? Il giocatore ha espresso una volontà piuttosto chiara sul suo futuro, di impossibile non c'è assolutamente nulla. L'Inter sta facendo sul serio”.



Una battuta infine anche su Valentino Lazaro, esterno classe '96 dell'Hertha Berlino, per cui è in essere una trattativa col club tedesco: “C'è ancora distanza sulla valutazione economica, ma speriamo nei prossimi giorni di risolvere questa vicenda. E' un affare possibile”.