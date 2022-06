Oscar Damiani, agente di Ionut Radu, portiere in uscita dall'Inter, ha parlato così del suo assistito: "Ha richieste, vedremo. Speriamo di trovare una soluzione, ma credo che quella dell'Inter sia una scelta societaria alla quale noi ci adeguiamo. In futuro potrà essere il titolare dell'Inter, sono sicuro perché ha dimostrato di essere forte". Intervista rilasciata a New Sound Level 90FM.