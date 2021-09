L'agente dell'attaccante dell'Inter Martin Satriano ha svelato quali erano i club che hanno cercato il giocatore nell'ultima sessione di mercato: "C'erano tante squadre, italiana e straniere; quelle che hanno insistito di più sono state Cagliari e Brest. E' stato Inzaghi ha volerlo trattenere in nerazzurro, una scelta condivisa da tutti e che per il ragazzo può trasformarsi in un occasione per migliorare". Queste le parole di Nick Maytum a FcInternews.