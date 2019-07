E' una giornata di mercato intensa per l'Inter quella che apre ufficialmente i battenti finestra estiva delle trattative. Dopo l'ufficialità dell'ingaggio di Diego Godin e le visite mediche per l'esterno austriaco Valentino Lazaro, il club nerazzurro sta stringendo in queste ore per definire l'acquisto dal Sassuolo del centrocampista classe '95 Stefano Sensi. L'agente Beppe Riso ha infatti raggiunto la nuova sede di viale della Liberazione per risolvere gli ultimi dettagli relativi al contratto che firmerà il suo assistito dopo aver sostenuto le visite mediche, fissate nei prossimi giorni. Al Sassuolo andranno 5 milioni per il prestito oneroso, una cifra compresa tra i 22 e i 25 per il riscatto, oltre al cartellino del difensore classe '99 Marco Sala.



LE PAROLE DI RISO - All'uscita dalla sede nerazzurra, Beppe Riso ha parlato di Stefano Sensi all'Inter: "Se stasera arriva? Sì, fa le visite domani. Sono molto soddisfatto, "quando i ragazzi fanno un salto di qualità in questi grandi club è sempreun orgoglio. Lui come Politano? Dimostrerà il suo valore".