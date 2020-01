continua a lavorare alle cessioni per animare anche il mercato in entrata. In quest'ottica va valutato il futuro diche ha richieste e che potrebbe essere sacrificato per poter arrivare ad alzare l'offerta perÈ terminato l'incontro frae l'agente diche ai microfoni dei giornalisti presenti, fra cui il nostro inviato, Pasquale Guarroha spento le voci sul suo futuro: "Non abbiamo parlato di giocatori, assolutamente. Matias in Premier? Sta bene a Milano, le ipotesi che circolano sono tutte di livello mediatico. Matias sta molto bene all'Inter. Abbiamo parlato di altre cose, sicuramente né di Vecino né di Florenzi".Per questo motivo oggi presso la sedesi è presentatoagente del giocatore (e di Alessandro Florenzi) per trattare l'eventuale addio del centrocampista uruguaiano.Fra i club più interessati, oltre ala cuiè stato offerto in cambio proprio di, c'è anchesta cercando un rinforzo a centrocampo con le sue caratteristiche e ieri sono stati avviati i primi contatti (). L'incontro di oggi servirà a chiarire anche la disponibilità del giocatore a lasciare