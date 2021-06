La proposta di Carlo Cottarelli di Interspac, un'associazione di tifosi con azionariato popolare, "può andare in porto nella misura in cui è a sostegno di un progetto più grande, perché se si guarda i numeri, io credo che il fatturato di una squadra come l'Inter sia pari a 300 milioni". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine delle celebrazioni per la festa della Repubblica in piazza Duomo, come riporta l'Ansa.



"La proposta può funzionare ma probabilmente trasformare l'Inter in una società simile a quelle spagnole, richiederebbe molto tempo e l'Inter ha un problema più urgente - ha aggiunto -. Io voglio bene ai miei colori, voglio bene all'Inter che è importante per la città, ma mi auguro soluzioni più rapide, dopodiché ben venga anche l'idea di Cottarelli".