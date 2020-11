. Perché l'allenatore dell'Inter ha sposato da quest'estate una linea più cauta in accordo col club per non avere problemi, anche in termini di obiettivi finali meno perentori in termini di trofei visto il percorso scelto. Eppure, l'idea di un centravanti fisico è un pallino di Conte da un anno e rimane in testa con l'obiettivo di provare a cambiare le carte in tavola nel futuro prossimo. Pinamonti piace ma deve crescere, l'estate scorsa ha proibito investimenti diversi per questione di costi.GIROUD E NON SOLO - Un: se l'Inter dovesse andare agli ottavi, allora l'idea di regalare a Conte una punta di spessore potrebbe prendere forza, sempre a costi contenuti o come occasione.da gran professionista, nonostante il poco spazio, pronto appena è stato chiamato in causa proprio nella settimana dove si sono aperte le porte per un suo addio low cost a gennaio. I Blues aprono a liberarlo alle giuste condizioni, l'Inter lo aveva in pugno un anno fa e ora il discorso può riaprirsi ma dipenderà dalla Champions. Occhio anche alla Ligue1, dove non mancheranno le proposte. Giroud vuole giocare di più,. Dipende dal campo, dipende... dall'Inter.